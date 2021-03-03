Серед освітян тривають дискусії щодо того, чи потрібно переносити зовнішнє незалежне оцінювання з математики для того, щоб раніше провести останній дзвоник. Дехто наголошує, що ЗНО варто перенести на 27 травня, а інші виступають проти.

Чому хочуть перенести ЗНО з математики

Зазвичай свято останнього дзвоника традиційно проводять в кінці останнього весняного місяця, тобто, у 2021 році його організацію здебільшого планують на 28 травня. Однак на цю ж дату призначено ЗНО з математики.

До теми МОН хоче змістити дату ЗНО з математики, – освітній омбудсмен вважає це порушенням прав учнів

Тому Департамент освіти та науки КМДА просить Міносвіти про перенесення тестування з математики з 28 на 27 травня.

На думку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, це порушує права учнів, адже забирає в них один день на відпочинок чи підготовку до ЗНО. За його словами, останній дзвоник можна провести у суботу, 29 травня.

Чи варто переносити ЗНО: що кажуть освітяни

Але з Горбачовим погоджуються не всі освітяни. Так, директор школи № 210 у Києві Дмитро Ламза вважає, що останній дзвоник повинен пройти за графіком (у п'ятницю, 28 травня), а не переноситися через ЗНО.

Зокрема, він наголошує, що вчителі не повинні виходити на роботу у свій вихідний день, а ЗНО з математики можна легко перенести.

Хочу запитати у пана Сергія Горбачова: "Чому Ви говорите і переймаєтесь тільки випускниками? Хто подумає про інших дітей? Чому батьки повинні думати, де залишити дитину серед тижня? Чому повинні виходити вчителі на роботу в суботу?"

– написав Дмитро Ламза.

Директор сказав, що ще була думка, що свято можна провести на червень, але це спекотний період, і дітям треба відпочивати.

За його словами, один день підготовки до ЗНО вже нічого не вирішить.

“ЗНО з математики треба переносити на один день раніше – з 28 на 27 травня. Один день підготовки до ЗНО нічого не вирішує. Випускники до головного іспиту готуються впродовж шкільного життя”. – сказав директор.

Дмитро Ламза запропонував також перенести ЗНО з англійської мови на 27 травня, а ЗНО з математики – на 25 травня, оскільки тестування з математики складає більше учнів, ніж англійську мову.

Директор наголосив, що потрібно дати можливість школі об’єднатися навколо свята останнього дзвоника.

Головне, дати випускникам ще раз відчути себе дітьми на рідному шкільному подвір’ї. Останній дзвоник без повної родини (випускників) – це не свято!

– підсумував Ламза.

Як можна розв'язати це питання: ідеї директорки

Зазначимо, що Дмитра Ламзу підтримала й директорка школи № 179 у Києві Ірина Чернілевська.

Вона запропонувала чотири сценарії розв’язання проблеми:

Сценарій №1. УЦОЯО визнає помилки й переробить увесь графік

"Розумію, це складно, але УЦОЯО має дотримуватися Санітарного регламенту (принаймні у датах до 31.05.2021) і передбачити останній дзвоник 28 травня, бо регламент для всіх обов'язковий", – сказала вона.

Сценарій №2. МОН видає наказ про додатковий робочий день, і останній дзвоник проведуть у суботу

Ірина Чернілевська запевнила, що для того, щоб свято останнього дзвоника провести у суботу, 29 травня, МОН має дати додатковий робочий день. Однак тут постраждають місцеві бюджети.

Сценарій №3. Свято проводиться 29 травня за «дякую». Тобто вчителі вийдуть у вихідний, але директор дасть "відгули"

Сценарій №4. МОН точково змінює дату ЗНО з математики з 28 на 27 травня

Тому останній дзвоник проведуть 28 травня. "Я за перший або за другий сценарій. І категорично проти третього і четвертого", – наголосила Чернілевська.

До слова, 5 березня завершується реєстрація на ЗНО у 2021 році. Зареєструватися можна за посиланням.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО