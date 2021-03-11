З початком кризи, яка стала наслідком поширення пандемії коронавірусу у 2020 році, багато підприємців змушені були суттєво скорочувати витрати. Налагодити роботу бізнесу багатьом вдалося саме завдяки оптимізації робочого процесу.

Багатьох працівників довелося звільнити, дехто відмовився від дорогої оренди офісних приміщень, а окремі підприємства просто зменшили перелік пропонованих послуг чи товарів. Популярним явищем також став аутсорсинг.

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Що таке аутсорсинг

Аутсорсинг – це передача підприємствами частини їх завдань чи процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Загалом це угода, за якою певна робота виконується зовнішньою компанією, тобто нештатними фахівцями.

Аутсорсинг є типовим інструментом для скорочення та оптимізації витрат. Найпоширенішим його видом є послуги зовнішніх ІТ-компаній, які займаються створенням та сервісною підтримкою програмних продуктів на підприємствах.

Посади бухгалтера та юриста

COVID-19 та локдауни стали драйверами для розвитку ринку аутсорсингу. До цього більшість компаній працювали за старими стандартами, а керівники тримали на підприємствах "своїх" людей, яким щомісяця, незалежно від обсягу їх роботи, платили зарплатню. До таких посад в багатьох бізнесах можна віднести юристів та бухгалтерів.

Насправді, мати перевірених та надійних людей на підприємстві, які займаються фінансовими чи юридичними питаннями, є неабиякою перевагою бізнесу.

Однак, за помилки штатних фахівців завжди несе відповідальність сама компанія. За умов використання інструменту аутсорсингу, вся матеріальна відповідальність лежить на субпідряднику, а також автоматично відпадає можлива затримка у виконанні обов'язків через відпустку або ж лікарняний штатного співробітника.

Переваги аутсорсингу

Якщо ви є власником малого бізнесу, то й всіма юридичними чи фінансовими питаннями, скоріш за все, займаєтеся самостійно. Інструмент аутсорсингу найкраще використовувати середньому чи великому бізнесу.

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Згідно з даними декількох великих та середніх підприємств України, які уклали угоди із субпідрядниками у 2020 році, на одних лише бухгалтерських послугах вдалося скоротити витрати в щонайменше 5 разів.

Крім цього, існує й низка інших переваг: