В Україні продовжують обговорювати питання навчання з 5 років. Так, освітній омбудсмен запевняє, що навчання у такому ранньому віці потребує розробки спеціальних освітніх програм та перекваліфікації педагогів.

Адже 5-річне та 6-річне навчання – це дві абсолютно різні вікові групи дітей, і робота з ними потребує різного підходу. "Окрім того, організувати шкільне навчання в ігровій формі для дітей 5 років проблематично", написав у фейсбуці освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Це потребує не лише розробки спеціальних освітніх програм та перекваліфікації вчителів початкових класів, а й переобладнання освітнього простору, який має відповідати віковим та психологічним особливостям дитини.

У якому віці дітям найкраще розпочинати навчання у школі – це тема постійних дискусій серед батьків, освітян, психологів та представників органів влади, які формують освітню політику в різних країнах світу,

– зазначає пан Горбачов.

Проте питання, скільки років навчатися, вже не розглядається у більшості країн світу. До прикладу, у країнах Європи навчання в школі триває переважно 12 років (у 18 країнах), у 17 країнах – 13 років, а у 2 країнах – 14.

Чи готові 5-річні діти до школи

Команда освітнього омбудсмена провела дослідження готовності дітей до школи. Результати дослідження:

Мотиваційна готовність

Дітей 6-річного віку навчання приваблює як серйозна змістовна діяльність, яка призводить до певного результату.

Натомість діти 5-річного віку виявляють прагнення до школи тільки заради зовнішніх атрибутів (тобто їх приваблює саме приміщення школи, предмети шкільного інтер’єру тощо), що свідчить про їхню неготовність до навчання.

Інтелектуальна готовність

Серед опитаних дітей високий рівень інтелектуальної готовності до навчання у школі продемонстрували 73% 6-річних малюків і лише 14% дітей 5-річного віку. Середній рівень показали 27% дітей 6-ти років та 72% дітей 5-ти років.

Емоційно-вольова готовність

Діти 6-річного віку здатні зменшити імпульсивність реакцій і можуть тривалий час виконувати не дуже привабливе завдання. Водночас діти 5-річного віку не мають вольової регуляції поведінки, що свідчить про їхню неготовність до навчання в школі.

Психологічна готовність

Високий рівень цієї готовності показали 59% 6-річних малюків, а серед 5-річних дітей – лише 5%. Середній рівень у 41% 6-річок та 76% 5-річок. Також 19% 5-річок продемонстрували низьку психологічну готовність.

Отож, освітній омбудсмен переконує, що діти 6-річного віку мають більшу готовність до школи ніж 5-річні.

Що відомо про ідею Шкарлета щодо навчання з 5 років та що про це думають експерти та психологи – читайте у матеріалі.