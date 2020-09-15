У Міністерстві освіти і науки запевнили, що у 2021 році розмір оплати за контрактну форму навчання у вишах може зрости. Все залежить від особливостей організації навчання, а також викладацького складу закладу.

Про це розповів в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, передає сайт МОН.

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За його словами, цього року державне замовлення на 11% більше, ніж було у 2019 году. А щодо контракту, то у 2020 році мінімальний розмір оплати за навчання для студентів 1 курсу контрактної форми становив 60% цієї собівартості.

У разі якщо 60% індикативної собівартості є меншими за три середньомісячні заробітні плати штатних працівників у виші, то вартість навчання дорівнюватиме цим трьом середньомісячним заробітним платам. (Індикативна собівартість навчання на контракті коливається між 6 та 47 тисячами гривень).

Натомість на 2021 рік планується вже 70% індикативної собівартості незалежно від навчального плану й наповнення навчання.

"Вартість навчання у вишах залежить від навчального плану й обсягу освітньої програми, наповнення викладачів: числа кандидатів, докторів наук, доцентів, професорів, кількості лекційних і практичних занять, кількості студентів тощо", – зазначив Шкарлет.

До слова, у МОН оприлюднили список спеціальностей, які стали найменш популярними серед абітурієнтів, які вступали на бюджет у 2020 році. Більше про цк – читайте за посиланням.