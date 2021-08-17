Вакцинуватися чи ні: думки вчителів розділилися перед початком навчального року

Навчання у 2021 році розпочнеться очно. До початку навчального року вчителів масово вакцинують. За постановою уряду, з 80% вакцинованих працівників школи будуть відкритими, навіть якщо область потрапить не у "зелену зону".

За лічені тижні у школах розпочнеться новий навчальний рік. Втім не всі вчителі спішать вакцинуватися. Зокрема у ліцеї "Львівський" щеплення отримала лише половина вчителів.

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Заступниця з виховної роботи директора ліцею "Львівський" Оксана Кацюба планує зробити щеплення наступного тижня. До цього не вакцинувалася відповідно до рекомендацій лікаря, оскільки менше 6 місяців тому перехворіла COVID-19.

"Лише колективний імунітет зможе нас позбавити цієї страшної хвороби", – розповіла Кацюба.

Вакцинуватися не змушуватимуть

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляв, що освітян не змушуватимуть робити щеплення. Із працівниками освіти лише проведуть роз'яснювальну роботу.

Ми не можемо примусити. Єдине, що ми можемо робити – мотивувати і пояснювати, що це важливо не лише для них самих,

– зауважив директор ліцею "Львівський" Андрій Закалюк.

Ще від початку літа 2021 року педагоги могли отримати щеплення у відповідних пунктах. У Львові також почали імунізувати безпосередньо у школах. Вчителька зі школи №78 Наталя Павлюк зазначила, що вакцинація мусить бути. Цю думку поділяє її колега зі школи №43 Наталя Косаняк, яка вирішила зробити щеплення для безпеки не лише своєї, але й учнів.

Вчителі відмовляються від щеплень

В Івано-Франківську кожен 3 освітянин відмовився від вакцинації. Ще близько 20% педагогів вагаються.

"Якщо захворюваність в області буде на межі "жовтої зони", тоді навчальні заклади, де відсутні 80% вакцинованих вчителів, не матимуть права на функціонування в режимі офлайн. Я сподіваюся на свідомість педагогів", – наголосила начальниця відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Марта Локатир.

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Відтак на Прикарпатті закликають освітян активніше імунізуватися. Самі ж працівники закладів освіти готуються до навчального року і сподіваються, що він пройде у звичному форматі.

"Ми готові до різних сценаріїв, але я все-таки надіюся, що 80% будуть вакциновані. Навчання – це не тільки засвоєння матеріалу, а й соціалізація. Школа має готувати до життя", – підкреслила директорка ліцею №7 Оксана Румак.

На початку серпня 2021 року від коронавірусу 2 дозами імунізувалися 40% працівників Івано-Франківських шкіл. До 1 вересня обіцяють вийти на 50%. За даними МОЗ, найвищі показники вакцинації серед освітян на Київщині – це майже 90% щеплених.

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