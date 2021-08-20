Вакциновані вчителі та учні в масках: у МОН розповіли про особливості навчального року

Вже за два тижня у школах розпочнеться новий навчальний рік. Попри пандемію, його планують почати у звичному режимі без дистанційки. І якщо вчителів просять вакцинувати, то від школярів цього не вимагають. Яким буде новий навчальний рік – читайте у статті.

Керівник головного управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко розповів, що навчання має початися у очному режимі, адже зараз всі області знаходяться у зеленій карантинній зоні.

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Школярів вакцинувати не треба, але вони мають пройти медогляд

За його словами, Міністерство освіти проводить роз'яснювальну кампанію з вакцинації від коронавірусу.

Але мова йде тільки про вчителів та персонал навчальних закладів. Школярів вакцинувати не потрібно. Жодної директивної вказівки від МОЗ по вакцинації дітей не надходило,

– наголосив Кононенко.

Він зазначив, що першокласники обов'язково повинні принести медичну довідку. Ця вимога визначена законодавством під час вступу до школи.

“Для дітей, вже зараховані до школи, це (медогляд, – 24 канал) необов'язково. Неможливо, щоб напередодні навчального року всі сімейні лікарі одночасно обстежили і видали довідки такій величезній кількості дітей. Це можна робити протягом навчального року. Профілактичні огляди повинні проводитися раз на рік", – відповів Кононенко.

Варіанти навчання у школі

Експерт наголосив, що якщо карантин посилять, то відповідною постановою уряду визначено, як школи працюватимуть. Фактично є три варіанти:

Перший – країна перебуває в зеленій зоні, тому працюємо в звичайному режимі. Діти ходять до школи і вчаться. Вчителі працюють очно.

Другий – країна переходить в жовту або помаранчеву зони. Тоді треба, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання.

Третій – червона зона, тоді учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи.

Хто стежитиме за ситуацією в школах? Кононенко запевнив, що за дотриманням цієї норми буде стежити директор, який відповідає за все, що відбувається в школі. Самого директора будуть контролювати органи місцевого самоврядування — сільські, селищні і міські ради.

Як буде проходити навчання у школі? За його словами, діти початкової школи навчаються без масок. Старші повинні надягати маски, але тільки на перервах. На уроках вони можуть перебувати теж без масок.

Про те, чи мають право батьки заходити в школу, – це вирішує навчальний заклад в кожному окремому випадку. Звичайно, в нинішній ситуації це небажано.

Вакцинація вчителів

Керівник управління шкільної та дошкільної освіти також нагадав, що у постанові уряду про вакцинацію сказано, що 80% персоналу шкіл повинно бути вакциновано. Мова не йде тільки про педагогів, а про всіх співробітників.

Він додав, що вакцинація добровільна. Але МОН разом з місцевою владою проводить роз'яснювальну кампанію, щоб донести людям необхідність зробити щеплення та зберегти своє здоров'я.

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У такому випадку школи починають працювати з 1 вересня. Якщо ж ця вимога не буде дотримана під час посиленого карантину, то школи переходять на дистанційний режим роботи.