На вакцинацію записалася лише третина вчителів: коли та як будуть щеплювати освітян

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що на добровільну вакцинацію від COVID-19 зареєструвалися лише 32% освітян. Їх почнуть щеплювати вже цього тижня вакциною Pfizer.

Шкарлет запевняє, що на початку вакцинації бажання зареєструватися виявила лише третина працівників освіти.

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За його словами, на сьогодні вже провакциновано 22 тисячі із 60 тисяч працівників освіти, які беруть участь у проведенні ЗНО.

Шкарлет зазначив, що вже було отримано 209 тисяч доз вакцин Pfizer, якими повинні будуть вакцинувати вчителів.

Так, у Києві розпочнуть щеплювати від коронавірусу вчителів вже цього тижня. “Для цього облаштувати десять вакцинальних центрів у спортивних залах шкіл”, – повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він запевнив, що вакцинуватимуть винятково вчителів. В кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих отримати щеплення.

Як вчителям записатися на вакцинацію Працівники освіти мають звернутися до своїх керівників, а ті, своєю чергою, сформують і направляють списки до органів управління освітою місцевих рад.



Згодом списки передадуть департаментам освіти і науки. Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.



До слова, раніше Шкарлет розповів, що уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації для вчителів. Адже вони перебувають в групах з дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.