Чернігів

Чернігівська школа №17 – одна із двох шкіл у місті, де понад 80% вчителів вакциновані від коронавірусу 2 дозами. Директорка навчального закладу пояснила, що педагоги обрали очне навчання для своїх учнів, тому й треба було захистити себе та тих, хто оточує.

До теми Лише четверть закладів освіти вакцинували 80% персоналу у одній з областей

Тепер навіть якщо епідситуація в місті погіршиться – в цій школі діти навчатимуться наживо. Такій новині більше навіть за школярів радіють їхні батьки.

Мама учня 3 класу Юлія Костирко пояснила, що вона не має освіти вчителя початкових класів, а тому не може допомогти з уроками правильно. Їй було важко, коли дитина навчалась дистанційно.

Ходити в школу краще, це крутіше. Там є друзі і можна нормально писати,
– розповіла учениця Ангеліна Демиденко.

Та інформація про можливе переведення шкіл на дистанційну форму вочевидь заставила зробили щеплення й інших педагогів. Лише за добу провакцинували рекордну для міста кількість вчителів – 300.

Харків

Водночас у Харкові почали обстежувати вчителів на наявність імунітету до COVID-19, щоб зрозуміти, якій кількості шкільних працівників ще потрібна вакцинація. Наразі загальна статистика вакцинованих вчителів на рівні 60%.

Всі наші педагогічні та технічні працівники вакциновані. Вже 80% вакцинувались 2 дозами. Через тиждень отримають сертифікати,
– розповіла директорка школи №122 Наталя Булак.

Ця харківська школа не лише лідирує за кількість вакцинованих. В закладі запевнили, що навіть на випадок переведення їх на дистанційну роботу – до неї вони готові. Провели якісний інтернет, щоб вчителі могли працювати з дітьми із класів.

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"Ми розсилаємо завдання, діти самостійно його опрацьовують. Я можу за відведений проміжок часу оцінити всіх учнів", – пояснила вчителька української мови та літератури Олена Пашина.

Мама учня 9 класу Ольга Тарасенко вважає, що дистанційне навчання не є позитивним у всіх аспектах. Однак були й переваги.

Те, що я спостерігала в процесі – йому було зручно. Прокинувшись, одразу взяв планшет і вже на уроці,
– сказала Тарасенко.

Тернопіль

У Тернополі в половині навчальних закладів вже провакциновано понад 80% працівників освіти. В області ситуація гірша – там лише 10% закладів може навчатися очно на випадок жовтої зони. Утім в облдержадміністрації запевнили, що до дистанційної роботи навчальні заклади готові.

За державні гроші до закладів був проведений інтернет. У нас вже на завершальному етапі придбання 1592 комп'ютерів з державної субвенції, яка видана для кожної області,
– зауважила директорка Департаменту освіти Ольга Хома.

Щоб збільшити кількість щеплених вчителів, на вихідних працюватимуть мобільні бригади вакцинації.

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Вінниця

На порозі до жовтої зони і Вінницька область. Темпи захворювання за останній тиждень зросли у 4 рази. Вакцини вдосталь, але освітяни не поспішають робити ін'єкцію.

Наразі у нас в закладах дошкільної освіти 48% вчителів вакциновані 2 дозами. Загалом по школах – 51%,
– розповів заступник директора Департаменту гуманітарної політики ОДА Володимир Буняк.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що для жовтої зони для вчителів достатньо однієї вакцини, а от у червоній зоні вимагатимуть уже 2.

Водночас експерти впевнені, що погана підготовка навчальних закладів до нового навчального року не мине безслідно. Вона може спровокувати новий спалах вірусу.

рекомендації МОЗ навчання
Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу