Чернігів

Чернігівська школа №17 – одна із двох шкіл у місті, де понад 80% вчителів вакциновані від коронавірусу 2 дозами. Директорка навчального закладу пояснила, що педагоги обрали очне навчання для своїх учнів, тому й треба було захистити себе та тих, хто оточує.

До теми Лише четверть закладів освіти вакцинували 80% персоналу у одній з областей

Тепер навіть якщо епідситуація в місті погіршиться – в цій школі діти навчатимуться наживо. Такій новині більше навіть за школярів радіють їхні батьки.

Мама учня 3 класу Юлія Костирко пояснила, що вона не має освіти вчителя початкових класів, а тому не може допомогти з уроками правильно. Їй було важко, коли дитина навчалась дистанційно.

Ходити в школу краще, це крутіше. Там є друзі і можна нормально писати,

– розповіла учениця Ангеліна Демиденко.

Та інформація про можливе переведення шкіл на дистанційну форму вочевидь заставила зробили щеплення й інших педагогів. Лише за добу провакцинували рекордну для міста кількість вчителів – 300.

Довідка. У Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що при жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки заклад освіти можуть працювати очно. Однак за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80% персоналу.

Харків

Водночас у Харкові почали обстежувати вчителів на наявність імунітету до COVID-19, щоб зрозуміти, якій кількості шкільних працівників ще потрібна вакцинація. Наразі загальна статистика вакцинованих вчителів на рівні 60%.

Всі наші педагогічні та технічні працівники вакциновані. Вже 80% вакцинувались 2 дозами. Через тиждень отримають сертифікати,

– розповіла директорка школи №122 Наталя Булак.

Ця харківська школа не лише лідирує за кількість вакцинованих. В закладі запевнили, що навіть на випадок переведення їх на дистанційну роботу – до неї вони готові. Провели якісний інтернет, щоб вчителі могли працювати з дітьми із класів.

Зверніть увагу У Харкові студенти та викладачі протестують проти об'єднання вишів

"Ми розсилаємо завдання, діти самостійно його опрацьовують. Я можу за відведений проміжок часу оцінити всіх учнів", – пояснила вчителька української мови та літератури Олена Пашина.

Мама учня 9 класу Ольга Тарасенко вважає, що дистанційне навчання не є позитивним у всіх аспектах. Однак були й переваги.

Те, що я спостерігала в процесі – йому було зручно. Прокинувшись, одразу взяв планшет і вже на уроці,

– сказала Тарасенко.

Тернопіль

У Тернополі в половині навчальних закладів вже провакциновано понад 80% працівників освіти. В області ситуація гірша – там лише 10% закладів може навчатися очно на випадок жовтої зони. Утім в облдержадміністрації запевнили, що до дистанційної роботи навчальні заклади готові.

За державні гроші до закладів був проведений інтернет. У нас вже на завершальному етапі придбання 1592 комп'ютерів з державної субвенції, яка видана для кожної області,

– зауважила директорка Департаменту освіти Ольга Хома.

Щоб збільшити кількість щеплених вчителів, на вихідних працюватимуть мобільні бригади вакцинації.

Варто прочитати У Тернопільській області від штаму коронавірусу Дельта померла жінка

Вінниця

На порозі до жовтої зони і Вінницька область. Темпи захворювання за останній тиждень зросли у 4 рази. Вакцини вдосталь, але освітяни не поспішають робити ін'єкцію.

Наразі у нас в закладах дошкільної освіти 48% вчителів вакциновані 2 дозами. Загалом по школах – 51%,

– розповів заступник директора Департаменту гуманітарної політики ОДА Володимир Буняк.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що для жовтої зони для вчителів достатньо однієї вакцини, а от у червоній зоні вимагатимуть уже 2.

Водночас експерти впевнені, що погана підготовка навчальних закладів до нового навчального року не мине безслідно. Вона може спровокувати новий спалах вірусу.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу