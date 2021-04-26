Вакцинація вчителів проти COVID-19: експерт відповів на найпоширеніші запитання освітян

Служба освітнього омбудсмена опублікувала відповіді на найпоширеніші запитання освітян про вакцинацію вчителів, які беруть участь у проведенні ЗНО. Як буде проходити щеплення та чи отримають педагоги довідку про це – читайте у матеріалі.

Кандидат медичних наук, дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій дав відповіді на всі важливі питання про вакцинацію, які цікавили освітян.

До теми Списки на вакцинацію вчителів готуватимуть директори шкіл, – МОЗ

Вакцинація вчителів: відповіді на головні питання

Чи є щеплення добровільним для вчителів?

У МОЗ наголосили, що вакцинація вчителів є добровільною та не вплине на їхнє залучення до роботи на ЗНО.

Яка вакцина доступна для щеплення педагогів, які беруть участь у проведенні ЗНО?

Вчителям планують зробити щеплення вакциною CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Вона вже схвалена 22 країнами, серед яких, зокрема, Азербайджан, Бразилія, Туреччина, Китай, Чилі, Мексика тощо.

Як саме відбуватиметься вакцинація?

Вчителі зможуть отримати вакцину лише після огляду та оцінки протипоказань до щеплення. Після їхньої згоди, медик введе вакцину педагогу внутрішньом’язово (у дельтоподібний м’яз плеча).

Але після щеплення вчителям варто залишитися на пів години у пункті отримання вакцини, щоб у разі виникнення серйозної алергічної реакції, їм вчасно надали медичну допомогу.

Скільки доз вакцини отримають вчителі?

Освітянам будуть вводити дві дози вакцини CoronaVac з інтервалом у 28 днів. Якщо вони отримають першу дозу, для них одразу зарезервують другу дозу вакцини.

Чи можна отримати довідку про проходження вакцинації?

Інфекціоність розповів, що всі, хто пройде вакцинацію, вносяться до електронної бази і після отримання двох доз вакцинації можуть роздрукувати довідку про те, що вакцинувалися.

Які протипоказання можливі для отримання щеплення?

За словами експерта, вакцинація протипоказана тим, хто має в анамнезі тяжкі алергічні реакції на будь-який компонент вакцини або розвинули тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини.

Чи може бути колективний імунітет у школі, якщо перехворіла більшість працівників?

Якщо у закладі освіти перехворіли більшість педагогів, то ще рано говорити про колективний імунітет. Оскільки є випадки повторного інфікування COVID-19.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що педагогів будуть вакцинувати мобільними бригадами прямо в школах, тому їм не потрібно ставати у чергу в "Дії".