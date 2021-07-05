Скільки вчителів вже вакцинували? За інформацією МОЗ, в Україні вже провакциновано понад 410 тисяч працівників закладів освіти.

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У МОЗ кажуть, що учні та вчителі втомилися від онлайн-уроків та прагнуть живого спілкування у класах. ТОму варто провакцинувати педагогів до початку навчання.

Вакцинація від COVID-19 дозволить розпочати рік безпечно та у звичному режимі,

– наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

До слова, головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що вакцинація вчителів має бути обов’язковою. За його словами, нещеплених освітян не можна допускати до роботи.

А міністр освіти Сергій Шкарлет раніше казав, що уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації для вчителів. Адже вони перебувають в групах з дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.