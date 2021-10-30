Вакцинація в Україні: Шкарлет розповів, в яких областях найвищі показники щеплення освітян

Сергій Шкарлет заявив, що активна вакцинальна кампанія серед освітян триває. Він поінформував про її проміжні підсумки, зокрема серед вихователів садочків та співробітників спеціалізованих закладів.

Міністр освіти зазначив, що абсолютна більшість освітян, які працюють з найменшими дітьми й дітьми, що потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення.

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Він зазначив, що за оперативною інформацією областей, принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали:

майже 85% працівників садочків;

майже 92% працівників спеціалізованих закладів освіти.

"Це надзвичайно важливі й дуже красномовні цифри. Вони вказують на високий рівень відповідальності освітян перед своїми вихованцями насамперед", – зазначив глава МОН.

Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10 – 15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей,

– наголосив Сергій Шкарлет.

Міністр освіти повідомив, що двома дозами вакцинувувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти сьогодні демонструють:

Тернопільська область – 97,7%;

Харківська – 95,2%;

Донецька – 92,9%.

Найбільша кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян у спеціалізованих закладах у:

Херсонській області – 99,2%;

Запорізькій – 97,8%;

Черкаській – 97,3%.

Станом на сьогодні поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни,

– підкреслив Сергій Шкарлет.

"Стосовно садочків, то показник вакцинації у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто вісьмома регіонами. Але більшість з них уже буквально за крок до мети", – додав глава МОН.

Насамкінець він закликати усіх освітян почути лікарів України і вакцинуватися.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, 10 022 976 з них отримали одну дозу. Дві дози – 7 377 032 (із них двоє одну дозу за кордоном). Загалом провели 17 400 008 щеплень.