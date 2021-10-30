Міністр освіти зазначив, що абсолютна більшість освітян, які працюють з найменшими дітьми й дітьми, що потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення.
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Він зазначив, що за оперативною інформацією областей, принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали:
- майже 85% працівників садочків;
- майже 92% працівників спеціалізованих закладів освіти.
"Це надзвичайно важливі й дуже красномовні цифри. Вони вказують на високий рівень відповідальності освітян перед своїми вихованцями насамперед", – зазначив глава МОН.
Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10 – 15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей,
– наголосив Сергій Шкарлет.
Міністр освіти повідомив, що двома дозами вакцинувувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.
Найвищі показники щеплення
Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти сьогодні демонструють:
- Тернопільська область – 97,7%;
- Харківська – 95,2%;
- Донецька – 92,9%.
Найбільша кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян у спеціалізованих закладах у:
- Херсонській області – 99,2%;
- Запорізькій – 97,8%;
- Черкаській – 97,3%.
Станом на сьогодні поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни,
– підкреслив Сергій Шкарлет.
"Стосовно садочків, то показник вакцинації у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто вісьмома регіонами. Але більшість з них уже буквально за крок до мети", – додав глава МОН.
Насамкінець він закликати усіх освітян почути лікарів України і вакцинуватися.