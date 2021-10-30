Міністр освіти зазначив, що абсолютна більшість освітян, які працюють з найменшими дітьми й дітьми, що потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення.

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Він зазначив, що за оперативною інформацією областей, принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали:

майже 85% працівників садочків;

майже 92% працівників спеціалізованих закладів освіти.

"Це надзвичайно важливі й дуже красномовні цифри. Вони вказують на високий рівень відповідальності освітян перед своїми вихованцями насамперед", – зазначив глава МОН.

Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10 – 15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей,

– наголосив Сергій Шкарлет.

Міністр освіти повідомив, що двома дозами вакцинувувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти сьогодні демонструють:

Тернопільська область – 97,7%;

Харківська – 95,2%;

Донецька – 92,9%.

Найбільша кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян у спеціалізованих закладах у:

Херсонській області – 99,2%;

Запорізькій – 97,8%;

Черкаській – 97,3%.

Станом на сьогодні поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни,

– підкреслив Сергій Шкарлет.

"Стосовно садочків, то показник вакцинації у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто вісьмома регіонами. Але більшість з них уже буквально за крок до мети", – додав глава МОН.

Насамкінець він закликати усіх освітян почути лікарів України і вакцинуватися.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, 10 022 976 з них отримали одну дозу. Дві дози – 7 377 032 (із них двоє одну дозу за кордоном). Загалом провели 17 400 008 щеплень.