Міністерство охорони здоров'я відповіло на найбільш актуальні запитання щодо роботи шкіл та обов’язкової вакцинації педагогів.

До теми Невакцинованих вчителів з листопада відсторонять від роботи в школі

Канікули у школах

У МОЗ повідомили, що ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршилася, і тисячі учнів разом із вчителями вже на ізоляції. Тому у відомстві рекомендували школам запровадити канікули на тиждень раніше – не з 25, а з 18 жовтня.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголошує, що зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення.



Учні частіше хворіють / Фото everethnews.pl

Відомо, що відправити школярів на канікули раніше заздалегідь вирішили у Харкові, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах.

Водночас Київ та Одеса не планують переносити осінні канікули в школах. Там повідомили, що канікули для учнів у столиці розпочнуться за планом – з 25 жовтня.

Про роботу шкіл

Які обмеження діють для шкіл в різних зонах карантину

Під час жовтого і помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки учні можуть відвідувати школи за умови, що в них не менше 80 % працівників мають COVID-сертифікат, що підтверджує:

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що діє 72 години;

одужання особи від коронавірусної хвороби (довідка від лікаря).

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100 % працівників мають COVID-сертифікат.

Чи є винятки для початкової школи і садочків? Так, дитячі садки працюватимуть і учні 1 – 4 класів зможуть відвідувати школи при всіх рівнях епідемічної небезпеки. Також це стосується спеціальних закладів освіти.

"Ми закликаємо педагогів та інших працівників цих закладів проявляти свідомість і щеплюватись, адже це, в першу чергу, потрібно для безпеки самих учителів", – наголосили в МОЗ.

Якими документами має бути підтверджений дозвіл працювати очно? Це можуть бути:

"жовтий" COVID-сертифікат, який підтверджує щеплення однією дозою дводозної вакцини (його можна отримати через "Дію" наступного дня після першої дози вакцинації, термін дії – 120 днів);

"зелений" COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини (так само генерується через "Дію" і діє 365 днів).

Також можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у сімейного лікаря після отримання повного курсу щеплення від COVID-19.

Згодом можна буде отримати COVID-сертифікат про одужання від цієї хвороби, який буде дійсний 180 днів. Зараз такі сертифікати проходять тестування в "Дії".

Хворі у школі та самоізоляція

Коли можуть закрити на карантин клас або школу через хворих на коронавірус учнів або вчителів?

У разі підтвердження COVID-19 в одного зі здобувачів освіти, всі інші учні (студенти) цієї групи йдуть на самоізоляцію.

Також обов’язковою залишається термометрія перед початком навчального дня. Якщо температура є підвищеною або у школяра наявні ознаки COVID-19, то дитина одягає маску, її ізолюють у спеціальному приміщенні в закладі освіти та інформують батьків.



Термометрія учнів у школі / "УП. Життя"

Чи мають право в школі вимагати результати ПЛР-тестів від учнів, які захворіли? Якщо учень захворіє на коронавірус, то від нього не можуть вимагати результатів ПЛР-тестів або антиген-тестів. Але діти з ознаками гострої респіраторної хвороби мають залишатися вдома.

Чи дозволено дітям з кашлем або нежитем ходити в школу чи дитсадок?

Як діти, так і дорослі з ознаками гострої респіраторної хвороби мають залишатись вдома. Кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість, сип, підвищена температура тіла – все це може свідчити про різні хвороби, зокрема і коронавірус.

Якщо у людини погіршилося самопочуття, підвищилася температура, то необхідно звернутись до лікаря, який встановить діагноз та призначить відповідне лікування.

Про обов’язкову вакцинацію вчителів

За рішенням уряду, учителів зарахували до професій, для яких щеплення від COVID-19 буде обов’язковим.

Як це регулюватиметься і коли цей наказ набере чинності? МОЗ своїм наказом від № 2153, зареєстрованим у Мін’юсті 07 жовтня, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

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Так на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації – тобто з 7 листопада 2021 року.

Що робити вчителям, які відмовляться щеплюватися? Освітяни, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи. Порядок відсторонення розробляється та буде опублікований на офіційному сайті МОЗ та МОН.

Важливо, що освітяни, які мають абсолютні протипоказання до щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації.



Вакцинація вчителів / Фото 24 каналу

Хто збирає дані про рівень вакцинації в школі? Це робить МОЗ через обласні державні адміністрації та регіональних координаторів із вакцинації.

Який механізм ухвалення рішення про роботу школи в залежності від рівня вакцинації колективу? На національному рівні такого механізму немає. За кожен заклад освіти відповідає директор та засновник школи.

До слова, в Херсонській області з 15 жовтня встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки. Там різко збільшилася кількість хворих на COVID-19, а вчителі в області вакцинуються найповільніше. Як працюватимуть школи та садочки на Херсонщині – читайте у статті.