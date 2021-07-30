Антикорупційний суд відправив за ґрати на 8 років керівника Інституту НААН Ореста Фурдичка

Вищий Антикорупційний суд визнав винним керівника Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук Ореста Фурдичка за одержання хабара у розмірі 500 тисяч доларів. Його присудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, Оресту Фурдичку заборонили обіймати певні посади протягом трьох років.

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Зазначимо, що керівника Інституту НААН затримали ще 30 грудня 2017 року під час передачі першої частини неправомірної вигоди у 300 тисяч доларів. Заяву про вимагання хабаря написав засновник "Сател Україна", який і передавав Фурдичку гроші в машині.

У пресслужбі НАБУ підтвердили рішення ВАКС щодо Фурдичка.

Суд, зваживши на докази, що були зібрані в рамках досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП, визнав ексдиректора Інституту винуватим та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна,

– йдеться у повідомленні.

У НАБУ зауважили, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Що відомо про хабар Оресту Фурдичко

Керівник Інституту НААН Орест Фурдичко за своєю вимогою отримав хабар від засновника компанії "Сател Україна" Віталія Верещинського. Гроші надали за дозвіл і продовження будівництва житлового комплексу на землі Інституту.

Так, за версією слідства, Фурдичко нібито сказав Верещинському, що вже знайшов інших забудовників, і в разі відмови заплатити гроші, договір буде розірвано на вимогу Інституту. За винагороду Фурдичко нібито пообіцяв не розривати договір спільної діяльності.

До слова, у києві правоохоронці викрили радницю ректора одного з приватних вишів на отриманні грошей за диплом про вищу освіту. За даними слідства, жінка гарантувала клієнтам видачу документів без навчання у закладі.