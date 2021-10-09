В ужгородській школі дітям на сніданок видавали млинці у файлах

В одній зі шкіл Ужгорода батьки поскаржилися на неприйнятне харчування школярів. Так, зокрема, млинці на сніданок дітям видають у канцелярських файлах.

Випадок стався в ужгородській школі №6. Розголосу він набув після публікації у фейсбук-спільноті "Ужгород кримінальний".

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Млинці у файлах для школярів

У відеопрезентації, яку виклали в групі йдеться про те, що харчування дітей жахливе. Мовляв, там завжди готують із найдешевших продуктів, а м'яса ніколи не буває. Як стверджує автор, дітям забороняють фотографувати склад своїх тарілок і показувати батькам.

Твердження, яке отримало найбільше обурення у мережі – це млинці у файлах. У дописі йдеться про те, що дітям їх так видають на сніданок.

Такий пластик виділяє отруйні речовини під час контакту з гарячою їжею,

– заявляє автор.

Що кажуть у міськосвіті і прокуратурі

У прокуратурі заявили, що вивчать організацію харчування у цій міській школі. Про це повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

В Ужгороді прокуратура вивчає можливість внесення відомостей до ЄРДР за оприлюдненими фактами незадовільного харчування у одній зі шкіл міста, де дітям видавали млинці у канцелярських файлах,

– сказала посадовиця.

Втім, провести перевірку в школі прокуратура не може, оскільки це відповідальність управління освіти міської ради.

Зі свого боку, у відділі інформаційної роботи Ужгородської міськради повідомили, що також вивчають ситуацію та проводять перевірку щодо організації харчування для учнів в цьому закладі загальної середньої освіти.