В Ужгороді судитимуть 26 людей за переклеювання фото в документах перед іспитами
Джерело:МВС України
В Ужгородському медичному університеті викрили схему підробки документів для здачі іспитів. Правопорушникам загрожує до трьох років обмеження волі.
У червні 2021 року правоохоронці спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві освіти виявили під час екзамену в навчальному закладі осіб з фейковими паспортами.
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У документи студентів, які хотіли обманним шляхом скласти іспит, були вклеєні фото людей, що прийшли складати екзамен,
– зазначили у МВС.
Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали щодо 26 підозрюваних направлено до суду. Правопорушникам загрожує покарання від 850 гривень штрафу до 3 років обмеження волі.
Серед підставних осіб, які незаконно здавали іспит, були інтерни, діючі лікарі та три викладачі ЗВО.
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