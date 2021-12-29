В Ужгороді судитимуть 26 людей за переклеювання фото в документах перед іспитами

В Ужгородському медичному університеті викрили схему підробки документів для здачі іспитів. Правопорушникам загрожує до трьох років обмеження волі.

У червні 2021 року правоохоронці спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві освіти виявили під час екзамену в навчальному закладі осіб з фейковими паспортами.

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У документи студентів, які хотіли обманним шляхом скласти іспит, були вклеєні фото людей, що прийшли складати екзамен,

– зазначили у МВС.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали щодо 26 підозрюваних направлено до суду. Правопорушникам загрожує покарання від 850 гривень штрафу до 3 років обмеження волі.

Серед підставних осіб, які незаконно здавали іспит, були інтерни, діючі лікарі та три викладачі ЗВО.

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