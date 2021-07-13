Вчитель намагався переконати його злізти, але хлопчик ігнорував зауваження, ще й дістав телефон та почав знімати на відео, як учитель сердиться.

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В якийсь момент школяр не втримався і впав спиною вниз, просто на каміння. ПІсля падіння школяр не міг рухатися й нічого не відчував нижче плечей.

Проте, як передає "Суспільне", швидка доїхала за 8 хвилин. У хлопчика поверхневий забій кульшового суглоба (тазостегновий суглоб). Дитину доставили до міської лікарні для подальшого обстеження.

Згодом травматолог Ужгородської міської лікарні Володимир Ландовський розповів, що дитину супроводжували два вихователі. Школяра оглянули травматолог та дитячий хірург.

Йому зробили рентген-обстеження, аналізи. Ніяких загроз, які потребували госпіталізації чи оперативного втручання, не виявили. Дитину обстежили, дали рекомендації та відпустили додому,

– сказав він.

Речниця Головного управління Нацполіції Закарпаття Ганна Дан додала, що до поліції за цим фактом ніхто не звертався.

До слова, на Львівщині в травні під час екскурсії загинув шестикласник. Учень підійшов близько до води, послизнувся і впав у водоспад. Його не вдалося врятувати. Деталі – у статті.