В Ужгороді учні всіх класів не відвідуватимуть школи: дати карантину
В Ужгороді вирішили призупинити навчання для учнів початкових класів у всіх школах міста на два тижні – із 15 до 26 березня включно. Натомість учні старших класів навчаються дистанційно.
Джерело:фейсбук Ужгородської міської ради
Діти повернуться до закладів освіти з понеділка, 28 березня. Таке рішення прийняли 12 березня через ускладнення у місті ситуації із поширенням COVID-19 та ГРВІ.
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У міськраді Ужгорода вчителям рекомендують за можливості запровадити дистанційне навчання у початкових класах.
Зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Вже показник захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на 55,6%,
– наголосили чиновники.
Також в Ужгороді обговорюють питання щодо закриття садочків.
До слова, з 8 березня на Закарпатті в умовах червоної зони відвідувати школи можуть тільки учні початкових класів, старші – вже навчаються дистанційно.
У яких випадках можуть закривати школи?
- Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.
- Або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).
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