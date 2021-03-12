В Ужгороді вирішили призупинити навчання для учнів початкових класів у всіх школах міста на два тижні – із 15 до 26 березня включно. Натомість учні старших класів навчаються дистанційно.

Діти повернуться до закладів освіти з понеділка, 28 березня. Таке рішення прийняли 12 березня через ускладнення у місті ситуації із поширенням COVID-19 та ГРВІ.

До теми Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

У міськраді Ужгорода вчителям рекомендують за можливості запровадити дистанційне навчання у початкових класах.

Зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Вже показник захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на 55,6%,

– наголосили чиновники.

Також в Ужгороді обговорюють питання щодо закриття садочків.



До слова, з 8 березня на Закарпатті в умовах червоної зони відвідувати школи можуть тільки учні початкових класів, старші – вже навчаються дистанційно.

У яких випадках можуть закривати школи?

Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

Або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).

Ситуація з коронавірусом. В Ужгороді станом на 12 березня – 2845 активних хворих на коронавірус. Загалом з початку епідемії у майже 10 тисяч ужгородців підтвердили коронавірус. По всій Україні за минулу добу підтвердили 12 946 нових випадків COVID-19. Це максимальний показник у 2021 році.