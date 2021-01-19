Укрзалізниці досі не компенсували перевезення пільгових пасажирів. Так, лише Міністерство освіти та науки заборгувало компанії один мільярд гривень. Тому УЗ вирішила, як змінити цю ситуацію.

Борги перед Укрзалізницею

Голова Укрзалізниці Володимир Жмак заявив, що пасажирські перевезення є збитковими для компанії, і витрати на них компанія фінансує шляхом вантажних перевезень. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

До теми МОН заборгувало Укрзалізниці понад мільярд гривень за перевезення студентів

Жмак наголосив, що ситуацію з пасажирськими перевезеннями необхідно змінювати, адже на сьогодні заборгованість за перевезення пільгових пасажирів перед компанією перевищує 2 мільярди доларів.

Ми не отримуємо ніяких дотацій, і нам ще й не компенсують перевезення пільгових пасажирів. Сьогодні заборгованість тільки Міністерства освіти і науки перед УЗ мільярд гривень. Заборгованість місцевих бюджетів за перевезення пільговиків приміськими поїздами становить ще майже мільярд,

– розповів голова УЗ.

Чому МОН заборгувало перед УЗ

Міносвіти заборгувало понад один мільярд гривень через перевезення студентів вишів та учнів профтехів за попередні роки.

Адже Міносвіти та Укрзалізниця щороку укладають договори про компенсацію пільг за перевезення студентів. Зокрема, у бюджеті на 2018-2019 роки МОН передбачило лише 36 мільйонів гривень на відшкодування коштів УЗ, проте пільги для студентів надали майже на 500 мільйонів гривень, тож знову утворився борг.

Як в УЗ планують змінити цю ситуацію

Керівник Укрзалізниці бачить вирішення цієї ситуації в прямих договорах, які компанія буде укладати з місцевою владою.

Ми хочемо, щоб пасажирські перевезення стали самоокупними. Як? Хочемо вийти на прямі публічні договори на перевезення пасажирів з органами центральної влади та з органами місцевої влади чи з підприємствами,

– сказав Жмак.

На його думку, УЗ варто використовувати принцип пряника. "Якщо у вас з нами є договір, ви отримаєте нову модернізовану електричку, чисту, акуратну, з усіма умовами перевезення. Якщо у вас немає з нами договору – то за залишковим принципом будемо надавати вам електрички Ризького заводу 1976 року", – додав він.