Новообраний ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров називає реалістичним входження вишу до 500 найкращих у світових рейтингах. Результату варто очікувати протягом наступних 5 років.

Водночас Володимир Бугров наголосив, що світові рейтинги – це лише інструмент виміру певних показників. Тому важливо зрозуміти критерії, за якими відбувається оцінювання.

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Над чим треба працювати

Новообраний керівник КНУ імені Шевченка зазначає, що важливим показником, над яким вишу потрібно працювати, є інтернаціоналізація. У співвідношенні кількості українських та іноземних студентів заклад освіти програє, коли у світових рейтингах це чи не ключовий критерій оцінювання.

Окрім цього, щоб і надалі розвиватися, університетам необхідно збільшити видатки на фінансування досліджень, отримавши допомогу від держави та бізнесу, оскільки в усіх рейтингах вагомою є наукова складова.

Україна повинна працювати з випускниками українських університетів за кордоном. Зокрема, при Міністерстві освіти і науки України або при Міністерстві закордонних справ має діяти відділ роботи з випускниками, який бодай інформуватиме їх про вітчизняну освіту.

Це державна справа – просування України. А стратегічно треба, щоб на всіх державних рівнях затвердилася думка, що освіта – це інвестиція в людський капітал,

– додає Володимир Бугров.

На думку ректора, закріпитися на 400 – 500 позиціях у рейтингах буде хорошим результатом, адже динаміка таких міжнародних списків є досить зваженою.

Нагадаємо, що другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 24 березня 2021 року. Перемогу здобув професор Володимир Бугров, отримавши 74,31 відсотка голосів.