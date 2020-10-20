Володимир Зеленський запевнив, що після вирішення питання з підвищенням зарплати медикам, наступним кроком буде підвищення оплати праці освітян та науковців.

Про це сказав Президент України під час свого виступу зі щорічним зверненням до Верховної Ради, передає 24 канал.

Цікаво! Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді: головне з промови президента

Він запевнив, що після збільшення зарплат медикам, наступними мають бути освітяни та наші науковці.

"Є одна характерна річ, яка об’єднує всі успішні сьогодні країни. На початку свого шляху всі вони інвестували в освіту та надали їй стратегічного значення", – наголосив Зеленський.

Тож, він вважає, що Україна має намагатися рухатися тим самим шляхом.

Президент додав, що паралельно держава намагається вирішувати проблеми, які існують у всіх ланках української освіти. А це:

доступність та якість дитячих садочків;

підвищення престижу професії вчителя та заробітних плат;

створення сучасної інфраструктури – нових садочків і шкіл;

відновлення професійно-технічну освіту, яку руйнували останні 20 років.

Також Зеленський запевнив, що вони приділяють особливу увагу вищій освіті. Вона має готувати конкурентоспроможних професіоналів, які відповідають тенденціям нашої та світової економіки.

Також він підкреслив, що наука має стати пріоритетом для держави. "Освіта і наука – це галузі, де результат не помітний швидко, але зрештою є визначальним", – зауважив Володимир Зеленський.