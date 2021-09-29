В усіх школах України проходить національний урок пам’яті трагедії Бабиного Яру: відео

У всіх школах України масово проводять національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. До проведення уроку долучилися відомі культурні та громадські діячі. МОН навіть оприлюднило відео такого уроку.

На початку онлайн-уроку виступив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він наголосив, що 29 вересня – 80-ті роковини однієї з найжахливіших трагедій Голокосту – масових розстрілів мирного населення в Бабиному Яру в Києві.

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За його словами, цю сторінку історії вже неможливо виправити, адже трагедія сталася. Проте зараз українці можуть гідно і щиро вшанувати пам'ять про невинні жертви.

Для цього ми маємо працювати над виробленням стійкого, негативного ставлення до фактів дискримінації, зневаги, людської гідності та зазіхань на священне право людини – право на життя. Тому проведення національного уроку пам'яті у кожній школі дуже важливо,

– сказав Шкарлет.

Міністр переконаний, що урок має розкрити сутність трагедії Голокосту в Україні та висвітлити тему розстрілів у Бабиному Яру. Так, молодь зможе винести етичні та моральні уроки з трагедії, яка змінила хід історії.

Дивіться науіональний урок пам’яті до трагедії Бабиного Яру:



Додамо, що у київській школі №234 запланована участь музиканта Святослава Вакарчука. Він долучився до уроку та обговорив з учнями тему трагедії Бабиного Яру.

Національний урок до трагедії Бабиного Яру за участі Вакарчука / Фото 24 канал



Зазначимо, що трагедія у Бабиному Яру сталася у вересні 1941 року. За два дні – 29 і 30 вересня на околиці Києва розстріляли 33 771 людину. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни.

День пам'яті загиблих у Бабиному Яру відзначають щорічно. Це відбувається напередодні юдейського свята Йом Кіпур. У цей день прийнято відпускати гріхи всім людям.