Усі викладачі отримуватимуть зарплати, а студенти – стипендії, – Гришина

Всі науково-педагогічні працівники, які перебувають на зв’язку та проводять навчання в умовах воєнного стану, будуть отримувати зарплату. А студентам в цей час виплачуватимуться стипендії.

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, коментуючи підсумки онлайн-зустрічі з головою Комітету, представниками МОН та Спілки ректорів.

До теми Найближчим часом Рада розгляне законопроєкт про скасування ЗНО, ДПА і вступних іспитів

За її словами, наразі більшість ректорів перебувають на робочих місцях, вони контролюють роботу та тримають оборону.

Юлія Гришина повідомила, що низка закладів вищої освіти, що розташовані не в зоні бойових дій, розпочинають дистанційне навчання вже з понеділка, 14 березня.

Крім цього, ректори підтримали законопроєкт про відміну ЗНО, ДПА цьогоріч. Акредитацію буде проведено безкоштовно та без звичних процедур.

Додамо, що через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там наголосили, що жодних іспитів для вступу в університет не буде. МОН вже подало відповідний законопроєкт до Верховної Ради, його розглянуть найближчим часом.

До теми – Чи буде ЗНО: як вступатимуть в університети у 2022 році