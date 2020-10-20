Учителі 5 – 9 класів, які навчатимуть школярів за новим стандартом базової середньої освіти у 2022 році, мають пройти обов’язкове підвищення кваліфікації.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти і науки.

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Вчителі повинні будуть пройти перепідготовку. Зокрема, підвищення кваліфікації буде включати ознайомлення з основними принципами Держстандарту. Також там навчатимуть практичному застосуванню цих принципів.

Підвищення кваліфікації стосуватиметься всіх вчителів, незалежно від того, що вони викладатимуть – окремий предмет чи інтегрований курс. Таке навчання розпочнеться у 2021 році,

– повідомили у МОН.

Де вчителі проходитимуть підвищення кваліфікації? Перепідготовка буде проходити в інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. Також їх можуть організовувати громадські організації за підтримки міжнародних партнерів.

Коли у школах почнуть навчатись за новим Державним стандартом? Учні 5-х класів почнуть навчання за новим Державним стандартом із вересня 2022 року. Пілотування цього стандарту розпочнеться у вересні 2021 року.

До слова, 30 вересня уряд ухвалив новий Державний стандарт базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5-9-х класах. Більше про це – читайте тут.