Усі тести ЗНО-2021 відбудуться за графіком, – УЦОЯО

Джерело:Освіта.ua
В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що у 2021 році всі тестування в межах основної сесії ЗНО пройдуть відповідно до затвердженого раніше графіка.
Про це відповіли в УЦОЯО на невдоволення чиновників, які заявляють, що проведення ЗНО заважатиме навчанню інших учнів та святкуванню останнього дзвоника в школі.
До теми Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у цьому році
В Українському центрі оцінювання якості освіти запевнили, що розуміють труднощі, пов’язані з неможливістю організації свята останнього дзвоника в зручний для учнів день, 28 травня.
Перепрошуємо за ці та інші ускладнення, пов'язані з організацією навчально-виховного процесу в дні проведення ЗНО,
– зазначили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Проте УЦОЯО наголосив, що графік ЗНО не змінюється та пройде у вже затверджені дати.
Основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).
Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО
Окрім того, в УЦОЯО додали, що календарний план ЗНО в 2022 році забезпечить комфортні умови для випускників, школярів інших класів та вчителів.