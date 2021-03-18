В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що у 2021 році всі тестування в межах основної сесії ЗНО пройдуть відповідно до затвердженого раніше графіка.

Про це відповіли в УЦОЯО на невдоволення чиновників, які заявляють, що проведення ЗНО заважатиме навчанню інших учнів та святкуванню останнього дзвоника в школі.

До теми Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у цьому році

В Українському центрі оцінювання якості освіти запевнили, що розуміють труднощі, пов’язані з неможливістю організації свята останнього дзвоника в зручний для учнів день, 28 травня.

Перепрошуємо за ці та інші ускладнення, пов'язані з організацією навчально-виховного процесу в дні проведення ЗНО,

– зазначили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Проте УЦОЯО наголосив, що графік ЗНО не змінюється та пройде у вже затверджені дати.

Що відомо про ідею перенесення ЗНО? Раніше директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян



Пізніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що графік тестування є некомфортним, оскільки 280 тисяч київських школярів 1 – 10 класів будуть Раніше директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян висловила невдоволення тим, що проведення ЗНО з математики призначене на 28 травня – день, коли в Києві планували провести свято останнього дзвоника.Пізніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що графік тестування є некомфортним, оскільки 280 тисяч київських школярів 1 – 10 класів будуть змушені пропустити навчання , бо в школах будуть проводити ЗНО в травні цього року.

В які дати проходить ЗНО у 2021 році

Основна сесія ЗНО цього року стартує 21 травня (перше тестування з хімії) й триватиме до 15 червня (останнє ЗНО – з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Окрім того, в УЦОЯО додали, що календарний план ЗНО в 2022 році забезпечить комфортні умови для випускників, школярів інших класів та вчителів.