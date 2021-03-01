Усі школи на Вінничині переходять на дистанційне навчання

З вівторка, 2 березня, усі школи Вінницької області переходять у режим дистанційного навчання. Мовиться про учнів від 1 до 11 класів.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що в області – складна ситуація з коронавірусом.

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У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5 – 11 класів. Але сьогодні на комісії ТЕБ та НС прийняли рішення, що дистанційне навчання для всіх, включаючи 1 – 4 класи,

– розповів Борзов.

Окрім того, у регіоні також введуть певні обмеження для громадського транспорту.

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