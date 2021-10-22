Усі школи мають піти на канікули з 25 жовтня, – РНБО
Джерело:24 канал
Більшіть навчальних закладів України з понеділка, 25 жовтня, мають піти на канікули. Таке рішення пов'язане із рекордною кількістю хворих на коронавірус.
Рішення погодили з МОН
На канікули повинні піти всі українські школи. Про це 22 жовтня заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов за підсумками засідання відомства.
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Ми вважаємо, що з понеділка, 25 жовтня, всі школи України мають бути відправлені на канікули,
– наголосив Данілов.
До речі, винятки можуть бути лише для 1 – 4 класів. Відповідне рішення невдовзі схвалить Кабінет Міністрів.
Секретар РНБО також підкреслив необхідність дотримуватися маскового режиму та постійно мити руки з милом.
Шкарлет рекомендував перейти на дистанційку
Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет казав, що навчання в школах з 25 жовтня організовуватимуть з урахуванням коронавірусної ситуації в кожному окремому регіоні. Крім того, він рекомендував навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання до 15 листопада.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 21 жовтня в Україні від коронавірусу померло більше людей, ніж за весь липень. Так, кількість смертей становила 614 людей.
- Загалом станом на 22 жовтня в Україні зареєстрували 63 003 смертей від COVID-19. Останніми днями фіксують рекордну кількість летальних випадків.
- Впродовж 21 жовтня небезпечний вірус підхопили 23 785 людей. Найбільше – у Львівській області.
- До речі, за добу вакцинували рекордну кількість українців – 269 666 осіб.