Рішення погодили з МОН

На канікули повинні піти всі українські школи. Про це 22 жовтня заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов за підсумками засідання відомства.

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Ми вважаємо, що з понеділка, 25 жовтня, всі школи України мають бути відправлені на канікули,

– наголосив Данілов.

До речі, винятки можуть бути лише для 1 – 4 класів. Відповідне рішення невдовзі схвалить Кабінет Міністрів.

Секретар РНБО також підкреслив необхідність дотримуватися маскового режиму та постійно мити руки з милом.

Шкарлет рекомендував перейти на дистанційку

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет казав, що навчання в школах з 25 жовтня організовуватимуть з урахуванням коронавірусної ситуації в кожному окремому регіоні. Крім того, він рекомендував навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Ситуація з коронавірусом в Україні