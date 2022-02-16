Заступник голови КМДА з питань освіти і науки Валентин Мондриївський, заспокоює, що всі заклади освіти працюють у штатному режимі.

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За його словами, все функціонує, діти ходять до школи, забезпечені харчуванням.

Навчальна програма виконується, діти отримують знання, і ніякої паніки бути не повинно,

– наголосив Мондриївський.

Він додав, що керівники закладів освіти знають, як діяти в позаштатних ситуаціях.

"Кожен директор школи і кожен вчитель несе персональну відповідальність за здоров'я і безпеку дітей. Дорослі повинні розуміти, що наше головне завдання – це спокій", – каже чиновник.

Окрім того, варто роз'яснювати дітям, як діяти в тій чи іншій ситуації. Головна рекомендація – слухати педагогів, чути їхні рекомендації і діяти так, як говорить дорослий.

За його словами, в Києві є 425 шкіл, там всі директори проінструктовані, як діяти в позаштатних ситуаціях. "Кожен директор знає, як він має поводитися і хто куди має йти і поводитися з дітьми в тій чи іншій ситуації", – додав Мондриївський.

До слова, батькам київських учнів адміністрації школи розіслали інструкції про те, як діяти їхнім дітям у надзвичайній ситуації. За різними класами у школах розписані підвальні приміщення і учнів тренують, як туди потрапити.