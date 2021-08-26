Лінійки у школах проведуть офлайн

Заступниця директора Департаменту освіти і науки Івано-Франківська Наталія Микула розповіла, що від шкіл не було повідомлень, що вони категорично відмовився проводити свято “Першого дзвоника” чи лінійку.

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За її словами, це будуть просто різні формати. "Наразі в онлайн ніхто не зголосився, всі школи проводитимуть святкування наживо", – додала Микула.

Наприклад, директорка ліцею № 7 в Івано-Франківську Оксана Румак каже, що там лінійку 1 вересня проведуть офлайн для всіх учнів. Так вирішили вчителі закладу на педраді.

Вирішили, що вже учні засумували за такими урочистостями. Звичайно, будемо максимально дотримуватися всіх тих правил, які передбачають карантинні вимоги, будемо намагатися тримати дистанцію, батьки будуть в масках,

– наголосила Оксана Румак.

Замість лінійки – пікнік

А в ліцеї № 23 імені Романа Гурика лінійку 1 вересня вирішили провести лише для учнів перших та одинадцятих класів.

Заступник директора Олександр Коченаш каже, що ситуація з коронавірусом поки не завершена.

"Все-таки ми вважаємо, що треба уникати масових скупчень. Школа у нас велика. Є приблизно 1 800 учнів, і ще батьки. Ви можете уявити, яке буде скупчення людей? І щоб уникнути цього скупчення, ми вирішили, що зробимо лінійку тільки для тих класів, які дійсно потребують цієї урочистості", – відповів він.

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За його словами, для учнів інших класів учителі проведуть перший урок, після якого планують організувати науковий пікнік на локаціях поблизу ліцею.

"Там будуть представлені певні науки – фізика, хімія, біологія. Також ми залучили студентів Прикарпатського національного університету і Центр дитячої творчості. Вони мають у нас мистецькі гуртки”, – додає Олександр Коченаш.

Директор ліцею Микола Василик запевняє, що заклад працюватиме з дотриманням карантинних вимог. Засобів захисту від коронавірусу в школі на перше півріччя вистачає.

Як будуть навчати учнів у школах Івано-Франківська

1 вересня школи Івано-Франківська запрацюють очно, адже область перебуває у зеленій карантинній зоні. Перший семестр навчання триватиме до 30 грудня, другий – з 17 січня до 3 червня 2022 року.

Якщо Прикарпаття віднесуть до іншої зони, то заклади освіти, у яких провакцинувалися менше 80% працівників, перейдуть на дистанційне навчання,

– каже Наталія Микула.

Коли у школах будуть канікули:

осінні канікули – з 23 до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 31 грудня 2021 до 16 січня 2022 року;

весняні канікули – з 26 березня до 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 3 червня до 31 серпня 2022 року.

За її словами, зараз вакцинувалася майже половина освітян Івано-Франківська, проте ще немає жодної школи, в якій щепилися 80% працівників.

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Міський голова Руслан Марцінків заявив, що вчителі, які щепляться хоча би першою дозою вакцини до 31 серпня, отримають премію – тисячу гривень.

Раніше у МОН запевнили, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційки. І навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів, сподіваються, зможуть ходити до школи.