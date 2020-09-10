В уряді пропонують узаконити дистанційне навчання в школі
В Уряді пропонують внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту", щоб додати туди механізми дистанційної форми навчання. Онлайн-навчання можна буде проводити при певних обставинах, які унеможливлюють відвідування закладів освіти.
На сайті Верховної Ради вже зареєстровано законопроєкт №4056 щодо запровадження дистанційної форми навчання.
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Цей проєкт має визначити перелік причин та обставин, за яких заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання. А також визначати установи, які нестимуть відповідальність за організацію такого формату навчання.
У законопроєкті пропонується, що у випадку обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти, школа може тимчасово, не більше одного навчального року поспіль, застосовувати дистанційну форму навчання.
Прикінцеві положення Кабміну у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
- розробити та затвердити положення про дистанційну форму навчання під час обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти;
- розробити та затвердити перелік та порядок використання спеціальних ресурсів та засобів, які можуть використовуватися для дистанційної форми навчання;
- врахувати необхідність обладнання шкіл комп'ютерною технікою та підключення до інтернету для проведення дистанційного навчання
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