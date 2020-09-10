В Уряді пропонують внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту", щоб додати туди механізми дистанційної форми навчання. Онлайн-навчання можна буде проводити при певних обставинах, які унеможливлюють відвідування закладів освіти.

На сайті Верховної Ради вже зареєстровано законопроєкт №4056 щодо запровадження дистанційної форми навчання.

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Цей проєкт має визначити перелік причин та обставин, за яких заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання. А також визначати установи, які нестимуть відповідальність за організацію такого формату навчання.

У законопроєкті пропонується, що у випадку обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти, школа може тимчасово, не більше одного навчального року поспіль, застосовувати дистанційну форму навчання.

Прикінцеві положення Кабміну у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: