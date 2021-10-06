Водночас дитячі садочки та початкові школи (1 – 4 класи) продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

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Шмигаль запевнив, що наразі більшості закладів освіти може працювати у звичайному режимі в жовтій зоні. А все через те, що станом на початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою.

Ми вдячні українським педагогам за таке відповідальне ставлення до безпеки освітнього простору та безпеки всієї країни, – написав прем’єр.

До слова, у Києві школа № 13 не змогла підтвердити дані щодо кількості вакцинованих від COVID-19 вчителів. У частини працівників не виявилося документів, які би підтверджували щеплення або те, що вони перехворіли. Тож учні можуть перейти на дистанційку.

Робота шкіл у жовтій зоні

Уряд ухвалив рішення, що в жовтій зоні карантину школи можуть працювати в офлайн-режимі лише за умови наявності у не менше 80% співробітників одного з документів:

жовтого електронного COVID-сертифіката – про щеплення першою дозою вакцини;

зеленого електронного COVID-сертифіката – про щеплення двома дозами вакцини;

міжнародного свідоцтва про вакцинацію;

довідки 063/о – про щеплення першою дозою вакцини.

COVID-сертифікату про одужання після коронавірусу.

Окрім того, у МОЗ заявили, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи у закладах освіти. Якщо ж вчителі відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.