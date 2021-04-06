В уряді планують вирішити проблему з туалетами у школах

Міністерство розвитку громад і територій працює над тим, щоб в 2021 році обласні державні адміністрації вирішили проблему з відсутністю вбиралень у приміщеннях шкіл.

Міністр Олексій Чернишов заявив, що Мінрегіон вже звертав увагу на цю проблему минулого року.

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За його словами, голови облдержадміністрацій працюють над тим, щоб добробут і комфорт наших дітей, які навчаються в школах, був відповідним.

У переважній більшості шкіл цю проблему вирішили. Але це продовжує бути у фокусі нашої уваги, і там, де є якісь поодинокі випадки, – це буде обов’язково виправлено,

– сказав Чернишов.

На запитання, чи буде цю проблему повністю усунуто у цьому році, він наголосив, що Міністерство робить усе, щоб припинити цю ганебну практику.

До слова, 1 січня 2021 року набув чинності новий санітарний регламент, який передбачає, що у кожній школі мають бути внутрішні санітарні зони. Зокрема школи зобов’язані облаштувати туалети всередині закладів.