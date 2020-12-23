Уряд звільнив заступника Шкарлета: що про нього відомо
Кабінет Міністрів звільнив Андрія Вітренка з посади заступника Міністра освіти і науки України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 грудня.
Наразі причина звільнення невідома. Про це повідомив нардеп Василь Мокан у фейсбуці.
Важливо Студентам планують платити премії, – Шкарлет
Відомо, що Вітренко став депутатом Київради від фракції "Слуга народу" та очолив постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Що відомо про Андрія Вітренка
- Андрій Вітренко – доцент економічного факультету Київського національного університету імені Шевченка та доктор економічних наук.
- Студенти вишу повідомляли, що після того, як закінчився термін контракту попереднього ректора КНУ імені Шевченка Леоніда Губерського, тимчасовим виконувачем обов'язків ректора міг стати Андрій Вітренко.
- Та студпарламент КНУ виступив проти призначення в.о. ректора Вітренка, оскільки, за їхніми словами, він брав участь у місцевих виборах та провів у виші агітаційний захід партії "Слуга Народу".
Зауважимо, що призначення очільником МОН Сергія Шкарлета українське суспільство сприйняло вкрай негативно. А 21 грудня у Києві та Львові відбувся мітинг проти Шкарлета. Люди вимагають відставки новопризначеного міністра освіти і науки.
Джерело: 24 канал
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