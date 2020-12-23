Кабінет Міністрів звільнив Андрія Вітренка з посади заступника Міністра освіти і науки України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 грудня.

Наразі причина звільнення невідома. Про це повідомив нардеп Василь Мокан у фейсбуці.

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Відомо, що Вітренко став депутатом Київради від фракції "Слуга народу" та очолив постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Що відомо про Андрія Вітренка

Андрій Вітренко – доцент економічного факультету Київського національного університету імені Шевченка та доктор економічних наук.

Студенти вишу повідомляли, що після того, як закінчився термін контракту попереднього ректора КНУ імені Шевченка Леоніда Губерського, тимчасовим виконувачем обов'язків ректора міг стати Андрій Вітренко.

Та студпарламент КНУ виступив проти призначення в.о. ректора Вітренка, оскільки, за їхніми словами, він брав участь у місцевих виборах та провів у виші агітаційний захід партії "Слуга Народу".

Зауважимо, що призначення очільником МОН Сергія Шкарлета українське суспільство сприйняло вкрай негативно. А 21 грудня у Києві та Львові відбувся мітинг проти Шкарлета. Люди вимагають відставки новопризначеного міністра освіти і науки.

Більше про скандали, в які потрапляв Сергій Шкарлет – читайте у матеріалі 24 каналу.