Окрім того, у програмі підготовки офіцерів запасу передбачено проведення зборів (виїзд на полігон).

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Якщо студент з поважних причин не зміг поїхати на ці збори, то він має пройти збори наступного року. Дозвіл на перенесення виїзду на полігон погоджуватиме Генеральний штаб або інший державний орган, що керує військовими формуваннями.

У постанові прописано, що атестаційні матеріали для отримання звання можуть отримати особи, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Серед іншого варто виділити виші, на базі яких можна пройти підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. До вже існуючих додалися:

Український державний університет науки і технологій (Дніпро),

Полтавський державний медичний університет,

Державний університет "Одеська політехніка",

Державний податковий університет (Ірпінь).

Весь перелік закладів вищої освіти, на базі яких проводиться військова підготовка, читайте за цим посиланням.

Всі зміни у підготовці офіцерів запасу / Скриншот постанови уряду



До слова, у Збройних силах України вивчатимуть англійську мову. Це стане ще одним кроком вперед на шляху до вступу до НАТО. Вже до кінця року спецпідготовку з методики викладання англійської організують для 150 військовослужбовців, які навчатимуть інших військових.