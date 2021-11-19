Уряд змінив порядок обрання ректора вишу

Кабінет Міністрів вніс зміни до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборів ректора та порядку обрання керівника закладу вищої освіти. У МОН сподіваються, що це мінімізує виникнення спірних питань під час проведення першого та другого туру виборів.

Таке рішення ухвалено на черговому засіданні уряду 17 листопада 2021 року. Зміни мають вдосконалити процедуру виборів ректора з дотриманням принципів демократичності, відкритості та гласності.

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Що зміниться

оголошення про проведення конкурсу розміщується засновником на офіційному вебсайті та вишом на його офіційному сайті не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду керівника (або протягом тижня з дня появи вакансії);

розміщується засновником на офіційному вебсайті та вишом на його офіційному сайті не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду керівника (або протягом тижня з дня появи вакансії); усі кандидати проходять перевірку, передбачену законом "про очищення влади" – якщо кандидат належить до осіб, до яких застосовується заборона обіймати керівні посади, він отримує відмову у призначенні на посаду керівника;

на посаду керівника; переможцем виборів вважається кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру – понад 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

До слова, Кабінет Міністрів також затвердив порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. Документ також врегульовує визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних університетах. Деталі – читайте у статті.