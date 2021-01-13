Уряд збільшив зарплати працівникам Українського центру оцінювання якості освіти. Зокрема, посадові оклади співробітників УЦОЯО збільшилися в 1,2 раза та 1,5 раза, якщо порівнювати з 2020 роком.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2021 року. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 13 січня, повідомляє 24 канал.

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Ці зміни розробили за ініціативою МОН для того, щоб поліпшити умов оплати праці працівникам УЦОЯО, що стимулюватиме досягненню високих результатів праці, підвищену відповідальність та зниження корупційних ризиків під час реалізації завдань, зокрема, і під час проведення ЗНО.

Яку зарплати матимуть працівники УЦОЯО

Якщо станом на 1 вересня 2020 року місячна зарплата спеціаліста 1 категорії УЦОЯО становила 9 605 гривень, то з 1 січня 2021 року становитиме 11 526 гривень.

Водночас якщо місячна зарплата методиста регіонального центру оцінювання якості освіти складала 5 388 гривень, то з початку нового року – це 8 082 гривні.

У МОН наголосили, що підвищення зарплат освітянам, зокрема і працівникам УЦОЯО, було одним з найважливіших завдань наприкінці минулого року.

Я неодноразово звертався до Мінфіну з пропозицією погодити проєкт рішення щодо збільшення заробітної плати. Вдалося дійти принципової згоди щодо підвищення посадових окладів працівникам УЦОЯО та регіональних центрів,

– зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, зараз в Україні триває реєстрація на пробне ЗНО. Вже зареєструвалося понад 13 тисяч осіб. Всі деталі про пробне ЗНО у 2021 році – читайте у матеріалі.