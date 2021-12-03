Уряд затвердив тимчасовий склад НАЗЯВО, – Бабак

Кабінет Міністрів України затвердив тимчасовий склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тож освітні програми пройдуть процедуру акредитації вчасно. Цікаво, що склад НАЗЯВО не змінився.

Відповідне рішення ухвалено 2 грудня під час засідання уряду. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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За його словами, до тимчасового персонального складу НАЗЯВО входять ті ж особи, які входили до нього до рішення Верховного Суду.

Тимчасовий склад НАЗЯВО

Авшенюк Наталія Миколаївна

Алькема Віктор Григорович

Артюхов Артем Євгенович

Бутенко Андрій Петрович

Длугопольський Олександр Володимирович

Єременко Олена Володимирівна

Золотарьова Ірина Олександрівна

Квіт Сергій Миронович

Колеснікова Олена Валеріївна

Медведєв Володимир Костянтинович

Моркляник Богдан Васильович

Назаров Іван Володимирович

Олексів Ігор Богданович

Янсе Лілія Амінівна

Пріхна Тетяна Олексіївна

Смирна Леся В’ячеславівна

Стукало Наталія Вадимівна

Фесенко Лідія Сергіївна

Царенко Петро Михайлович

Цвіліховський Микола Іванович

Татарчук Тетяна Феофанівна

Що відомо про скасування складу НАЗЯВО

У жовтні Верховний Суд скасував розпорядження уряду про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, через що агентство втратило можливість здійснювати свої повноваження.

Чому так зробили? Верховний Суд дійшов висновку, що було допущено істотне порушення процедури обрання складу НАЗЯВО.

Постанова ВС спровокувала зупинку процедур акредитації освітніх програм, що створювало ризик неотримання дипломів студентами, які найближчим часом завершують навчання. Оскільки за законом документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише за акредитованою освітньою програмою.

Текст публікації Сергія Бабака:

Щойно Кабінет міністрів України затвердив тимчасовий склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в тому складі, який був до рішення Верховного Суду.