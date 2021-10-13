Відповідне рішення було ухвалено 11 жовтня 2021 року. Згідно з положенням, ліцей є закладом освіти, що забезпечує профільне навчання.

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Як працюватимуть ліцеї

За рішенням засновника ліцей може забезпечувати також здобуття початкової освіти, базової середньої освіти. Тобто там можуть навчатися як учнів 10 – 12 класів, так і 1 – 4 та 5 – 9 класів, якщо це потрібно.

Приватні та корпоративні ліцеї зможуть провадити освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання ліцею приймає його засновник, який також затверджує його статут. Ліцей, залежно від засновника, може бути державним, комунальним, приватним чи корпоративним.

Як будуть зараховувати учнів

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти (10 – 12 класи) відбуватиметься за допомогою конкурсу.

Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до ліцею для здобуття базової середньої освіти (5 – 9 класи) здійснюється на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти.

Тобто учні, які навчалися в ліцеї і хочуть надалі здобувати освіту в 10 – 12 класах в цьому ж закладі освіти, мають продовжити там навчання навіть за умови, що кількість поданих заяв перевищує загальну кількість вільних місць.

Водночас зарахування дітей до ліцею для здобуття початкової освіти (1 – 4 класи) на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей) забороняється.

Створення класів у ліцеї

У складі ліцею можуть створюватися:

класи,

групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів),

міжкласні групи учнів,

навчальні кабінети (з навчальних предметів чи курсів однієї або різних освітніх галузей).

Також ліцей може створювати класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Крім того, у складі ліцею можуть створюватися тимчасові (від одного семестру, триместру) науково-дослідницькі класи або міжкласні групи учнів з метою організації профільного навчання. Для підготовки до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо.

Що передбачає закон про ліцеї

Ліцей є окремою юридичною особою, проте дозволено освіту й на початковому та базовому рівнях.

На паралелях 10 – 12 класів має бути не менше двох класів із не менше трьома профілями навчання.

Органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ліцеїв.

Водночас уряд має продовжити у 2021 – 2030 роках виділення субвенції з держбюджету місцевим бюджетам для запровадження трирічної профільної середньої освіти.

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До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

Таким чином школи поділяться на:

початкові (1 – 4 класи);

гімназії (5 – 9 класи);

ліцеї (10 – 12 класи).

Зазначимо, що до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.

Так, на Рівненщині учням десятого класу відмовляють у навчанні, бо з травня школу понизили в ступені. Зробили це через економію і запропонували перевести дітей в інші заклади. Проте батьки подали заяву до суду, хочуть оскаржити рішення.