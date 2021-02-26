Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти: як будуть реалізовувати концепцію

Джерело:Міністерство освіти і науки
Уряд оприлюднив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти до 2027 року. Які заходи вже запланувлаи у Міносвіти – читайте у матеріалі.
За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії.
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"Відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти", – зазначив міністр.
План заходів також передбачає:
Це система природничої і математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через формування компетентностей, світоглядних позицій і життєвих цінностей.
Запровадження STEM-освіти дозволить вчителям наочніше пояснювати необхідний матеріал, а учням допоможе ще зі шкільної парти вчитися критичному мисленню та вдало комбінувати отримані знання.
Згідно з Концепцією, навчальні методики та програми STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку праці. Це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність.