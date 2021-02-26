Уряд затвердив план розвитку STEM-освіти: як будуть реалізовувати концепцію
Уряд оприлюднив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти до 2027 року. Які заходи вже запланувлаи у Міносвіти – читайте у матеріалі.
Джерело:Міністерство освіти і науки
За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії.
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"Відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти", – зазначив міністр.
План розвитку STEM-освіти
- протягом 2021-2022 років розробити навчальні матеріали та методичні рекомендації для вчителів з підготовки учнів до участі у дослідженні PISA.
- оновити стандарти вищої освіти галузі знань "Освіта/Педагогіка" з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання, методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких компетентностей.
- до 2023 року розробити цикл відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів зі STEM-освіти, а також новий зміст STEM-освіти для учнів.
План заходів також передбачає:
- проведення конференцій, семінарів з питань використання новітніх методик STEM-освіти для педагогів, створення баз даних або інтерактивних карт шкіл, які впроваджують STEM-освіту;
- проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки;
- підвищення кваліфікації вчителів з питань використання новітніх методик STEM-освіти;
- створення нових STEM-центрів та STEM-лабораторій, розширення напрямів їхньої діяльності, оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у школах;
- упровадження та підтримка гуртків і секцій науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти;
- розроблення та впровадження сучасних методик дистанційного навчання.
Що відомо про розвиток STEM-освіти
Це система природничої і математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через формування компетентностей, світоглядних позицій і життєвих цінностей.
Запровадження STEM-освіти дозволить вчителям наочніше пояснювати необхідний матеріал, а учням допоможе ще зі шкільної парти вчитися критичному мисленню та вдало комбінувати отримані знання.
Згідно з Концепцією, навчальні методики та програми STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку праці. Це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність.
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