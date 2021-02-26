Уряд оприлюднив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти до 2027 року. Які заходи вже запланувлаи у Міносвіти – читайте у матеріалі.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії.

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"Відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти", – зазначив міністр.

План розвитку STEM-освіти

протягом 2021-2022 років розробити навчальні матеріали та методичні рекомендації для вчителів з підготовки учнів до участі у дослідженні PISA.

оновити стандарти вищої освіти галузі знань "Освіта/Педагогіка" з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання, методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких компетентностей.

до 2023 року розробити цикл відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів зі STEM-освіти, а також новий зміст STEM-освіти для учнів.

План заходів також передбачає:

проведення конференцій, семінарів з питань використання новітніх методик STEM-освіти для педагогів, створення баз даних або інтерактивних карт шкіл, які впроваджують STEM-освіту;

з питань використання новітніх методик STEM-освіти для педагогів, створення баз даних або інтерактивних карт шкіл, які впроваджують STEM-освіту; проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки;

інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки; підвищення кваліфікації вчителів з питань використання новітніх методик STEM-освіти;

з питань використання новітніх методик STEM-освіти; створення нових STEM-центрів та STEM-лабораторій , розширення напрямів їхньої діяльності, оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у школах;

, розширення напрямів їхньої діяльності, оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у школах; упровадження та підтримка гуртків і секцій науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти;

науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти; розроблення та впровадження сучасних методик дистанційного навчання.

Що відомо про розвиток STEM-освіти

Це система природничої і математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через формування компетентностей, світоглядних позицій і життєвих цінностей.