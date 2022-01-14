Керівник секретаріату Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти Михайло Винницький розповів, що в Україні змінюється порядок захисту дисертацій для отримання наукового ступеня доктора філософії.

До теми Зеленський підписав зміни до закону щодо військової освіти: що це змінить

Що зміниться

Ступінь присуджуватиме університет

Науковий ступінь та диплом про присудження наукового ступеня будуть видавати університети, які здійснили підготовку спеціаліста, а не МОН.

"Така практика відповідає традиціям західних країн, де диплом про отримання освітньої кваліфікації видає саме університет, а не міністерство освіти", – сказав Винницький.

Захист відбуватиметься у разових вчених радах

Друга зміна – захист дисертацій відтепер відбуватиметься у разових спеціалізованих вчених радах. Тобто для кожного аспіранта перед захистом створюватиметься своя екзаменаційна комісія, члени якої шляхом відкритого голосування вирішуватимуть, чи гідний кандидат отримати науковий ступінь.

Оплата роботи членів спецрад також відбуватиметься офіційно: у випадку аспірантів-"бюджетників" за них платитиме держава, у випадку контрактників – оплата роботи членів спецрад буде частиною оплати за навчання,

– пояснив керівник секретаріату НАЗЯВО.

Як було раніше

Україна ще з Радянського Союзу успадкувала програму підготовки та науковий ступінь кандидата наук. Програма підготовки кандидата наук тривала 3 роки та завершувалася написанням та захистом дисертаційної роботи.

Захист дисертації міг відбуватися виключно у спеціалізованих вчених радах, що діяли постійно. Склад вчених рад був заздалегідь сформований. Крім цього, не всі університети мали власні вчені ради, що змушувало їхніх аспірантів проходити захист в інших вишах.

До теми "Навіть МОН не може в цьому розібратися": чому виник скандал із стипендіями студентів

Науковий ступінь кандидата наук присуджувався після затвердження рішення вченої ради Міністерством освіти. Тому і дипломи про присудження наукових ступенів також видавало МОН.

Робота членів вчених рад не оплачувалася офіційно, що створювало значні корупційні ризики, адже аспіранти часто були змушені самостійно та неофіційно платити за роботу членів вченої ради.

Вже у 2014 році було прийнято закон про вищу освіту, який вперше ввів науковий ступінь доктора філософії, який прирівнювався до ступеня кандидата наук. Дипломи кандидатів наук продовжили видавати тим аспірантам, які вступили на свої навчальні програми раніше. А нові аспіранти почали проходити підготовку за чотирирічними програмами докторів філософії.