Нова редакція положення істотно розширює можливості закладів спеціальної освіти для задоволення потреб дітей і надання допомоги вчителям під роботи в інклюзивних та спеціальних класах.

До теми Як у школі створити інклюзивний клас: покрокова інструкція для директорів

Що зміниться

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в спеціальних школах зможуть отримувати навіть ті діти, які навчаються в інших закладах або не навчаються взагалі.

або не навчаються взагалі. Також передбачена можливість консультування батькам цих дітей та звичайним школам і садочкам, у яких навчаються діти з ООП.

Учні з порушеннями інтелектуального розвитку можуть здобувати профільну середню освіту в спецшколі. Для цього в закладі, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази, можуть створювати 12 і 13 класи .

. Спеціальна школа може мати у своєму складі філії та пансіон як структурні підрозділи. Школи зможуть надавати реабілітаційні послуги на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності (зокрема і на провадження з медичної практики).

У класах для учнів з помірними порушеннями інтелектуального розвитку, із розладами аутичного спектра і в початкових класах для дітей зі сліпотою та глухотою будуть працювати асистент учителя та асистент вихователя групи подовженого дня.

У положенні тепер закріплено, що спеціальна школа є закладом загальної середньої освіти, а не інституційним закладом і підпорядковується Міністерству освіти та науки.

Які послуги з'явилися в спеціальних школах

Цікаво, що відтепер у спеціальній школі можуть проводити:

масаж;

апаратну фізіотерапію;

надавати послуги з ранньої реабілітації для дітей з інвалідністю дошкільного віку;

заняття з лікувальної фізкультури;

фізичної терапії;

ритміки;

соціально-побутового орієнтування;

орієнтування в просторі.

Окрім того, у спеціальній школі з‘явилася можливість проведення занять з корекції та розвитку психофізичних функцій з використанням елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії, арт-терапії, працетерапії, ерготерапії, ароматерапії та монтессорі-терапії тощо.

Що можуть запровадити навчально-реабілітаційні центри

Водночас навчально-реабілітаційні центри тепер мають право:

проводити для вчителів шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів та батьків семінари, тренінги, стажування, заходи з підвищення професійної майстерності тощо;

створювати можливості для проходження практики здобувачами фахової передвищої та вищої освіти відповідних спеціальностей;

забезпечувати навчання для осіб з особливими освітніми потребами, які не мають складних порушень розвитку, через створення окремих класів.

До слова, у МОН повідомили, що на інклюзивному навчанні у школах України перебувають понад 25 тисяч дітей. Наразі діють понад 18 тисяч інклюзивних класів. Також в дев’ять разів збільшилася кількість асистентів учителів (тепер їх понад 19 тисяч).