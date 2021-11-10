Нова редакція положення істотно розширює можливості закладів спеціальної освіти для задоволення потреб дітей і надання допомоги вчителям під роботи в інклюзивних та спеціальних класах.
До теми Як у школі створити інклюзивний клас: покрокова інструкція для директорів
Що зміниться
- Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в спеціальних школах зможуть отримувати навіть ті діти, які навчаються в інших закладах або не навчаються взагалі.
- Також передбачена можливість консультування батькам цих дітей та звичайним школам і садочкам, у яких навчаються діти з ООП.
- Учні з порушеннями інтелектуального розвитку можуть здобувати профільну середню освіту в спецшколі. Для цього в закладі, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази, можуть створювати 12 і 13 класи.
- Спеціальна школа може мати у своєму складі філії та пансіон як структурні підрозділи. Школи зможуть надавати реабілітаційні послуги на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності (зокрема і на провадження з медичної практики).
- У класах для учнів з помірними порушеннями інтелектуального розвитку, із розладами аутичного спектра і в початкових класах для дітей зі сліпотою та глухотою будуть працювати асистент учителя та асистент вихователя групи подовженого дня.
У положенні тепер закріплено, що спеціальна школа є закладом загальної середньої освіти, а не інституційним закладом і підпорядковується Міністерству освіти та науки.
Які послуги з'явилися в спеціальних школах
Цікаво, що відтепер у спеціальній школі можуть проводити:
- масаж;
- апаратну фізіотерапію;
- надавати послуги з ранньої реабілітації для дітей з інвалідністю дошкільного віку;
- заняття з лікувальної фізкультури;
- фізичної терапії;
- ритміки;
- соціально-побутового орієнтування;
- орієнтування в просторі.
Окрім того, у спеціальній школі з‘явилася можливість проведення занять з корекції та розвитку психофізичних функцій з використанням елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії, арт-терапії, працетерапії, ерготерапії, ароматерапії та монтессорі-терапії тощо.
Що можуть запровадити навчально-реабілітаційні центри
Водночас навчально-реабілітаційні центри тепер мають право:
- проводити для вчителів шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів та батьків семінари, тренінги, стажування, заходи з підвищення професійної майстерності тощо;
- створювати можливості для проходження практики здобувачами фахової передвищої та вищої освіти відповідних спеціальностей;
- забезпечувати навчання для осіб з особливими освітніми потребами, які не мають складних порушень розвитку, через створення окремих класів.
До слова, у МОН повідомили, що на інклюзивному навчанні у школах України перебувають понад 25 тисяч дітей. Наразі діють понад 18 тисяч інклюзивних класів. Також в дев’ять разів збільшилася кількість асистентів учителів (тепер їх понад 19 тисяч).