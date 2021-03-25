Уряд ухвалив постанову, якою затвердив нові норми та порядок харчування у школах, дитячих садочках та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, передбачається відповідна калорійність страв та меню для дітей.

Так, у документі розписана калорійність сніданку, обіду та вечері за віковими групами. До прикладу, якщо дитина з’їсть лише сніданок, вона має становити 25 – 30% від добової потреби. Натомість для обіду відповідна частка збільшується до 35%.

До теми Нові правила харчування у школах: чим заборонено годувати дітей

Також вказано, скільки у стравах має бути білків, жирів та вуглеводів.



Калорійність страв та кількість білків, які мають споживати учні / Фото з постанови уряду

А засновники і керівники навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення і відпочинку можуть обрати найефективнішу модель організації харчування – кейтеринг, який має відповідати безпечності харчових продуктів.

Зазначається, що у закладах освіти продукти у їдальнях, буфетах та торгових апаратах мають бути без підсолоджувачів, синтетичних барвників та ароматизаторів, підсилювачів смаку та аромату.

Окрім того, передбачено структуру харчування, що базується на рекомендаціях ВООЗ щодо принципів здорового харчування, з урахуванням фізіологічних потреб дітей. Також встановлено обмеження за продуктами, що містять сіль, цукор і жири.

Додамо, що заборонено використовувати у закладах освіти снеки, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, каву, солодкі газовані напої.

Натомість у щоденному раціоні учнів мають бути такі продукти: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.



До слова, з 1 січня 2021 року дітей у школах мають годувати по-новому, без шкідливої їжі.

Чим заборонено годувати дітей у школах