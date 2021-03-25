Уряд затвердив нові норми харчування у школах, садочках та закладах оздоровлення
Уряд ухвалив постанову, якою затвердив нові норми та порядок харчування у школах, дитячих садочках та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, передбачається відповідна калорійність страв та меню для дітей.
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Так, у документі розписана калорійність сніданку, обіду та вечері за віковими групами. До прикладу, якщо дитина з’їсть лише сніданок, вона має становити 25 – 30% від добової потреби. Натомість для обіду відповідна частка збільшується до 35%.
До теми Нові правила харчування у школах: чим заборонено годувати дітей
Також вказано, скільки у стравах має бути білків, жирів та вуглеводів.
Калорійність страв та кількість білків, які мають споживати учні / Фото з постанови уряду
А засновники і керівники навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення і відпочинку можуть обрати найефективнішу модель організації харчування – кейтеринг, який має відповідати безпечності харчових продуктів.
Зазначається, що у закладах освіти продукти у їдальнях, буфетах та торгових апаратах мають бути без підсолоджувачів, синтетичних барвників та ароматизаторів, підсилювачів смаку та аромату.
Окрім того, передбачено структуру харчування, що базується на рекомендаціях ВООЗ щодо принципів здорового харчування, з урахуванням фізіологічних потреб дітей. Також встановлено обмеження за продуктами, що містять сіль, цукор і жири.
Додамо, що заборонено використовувати у закладах освіти снеки, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, каву, солодкі газовані напої.
Натомість у щоденному раціоні учнів мають бути такі продукти: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.
До слова, з 1 січня 2021 року дітей у школах мають годувати по-новому, без шкідливої їжі.
Чим заборонено годувати дітей у школах
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава.;
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.
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