Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про затвердження типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти та надання освітніх послуг закладом профосвіти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

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Що відомо про ці договори? Це угоди, які у 2020 році повинен укласти кожен університет або коледж укласти зі вступниками, яких зараховуватимуть на бюджет чи контракт. Такі договори регулюватимуть їхні відносини незалежно від джерела фінансування освіти.

Зазначимо, що після підписання договору між вишем та студентом сторони мають дотримуватись прав та обов'язків, які у ньому прописані.

Навіщо укладати договір з закладом освіти? За допомогою договору сторони зможуть забезпечити ефективну освітню взаємодію та захист своїх прав.

Коли треба укласти договір? Він укладається обов’язково під час особистого подання оригіналів документів до ЗВО. Якщо ж документи вступника були надіслані звичайною або електронною поштою, то договір можна підписати не пізніше 10 робочих днів від дати початку навчання.

Відомо, що заклад вищої чи передвищої освіти має такі обов’язки та права:

оприлюднювати інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань, статут та правила внутрішнього розпорядку тощо;

здійснювати освітню діяльність відповідно до стандартів освіти;

встановлювати форми забезпечення освітнього процесу;

має право на проведення заходів англійською мовою за умови володіння нею студентами.

Натомість студенти зі свого боку зобов’язані:

дотримуватися кодексу академічної доброчесності закладу;

виконувати освітню програму, індивідуальний план та досягати результатів у навчанні;

виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, зокрема і протипожежної безпеки;

інформувати заклад у разі зміни персональних даних тощо.

Додамо, що цього року в умовах адаптивного карантину Кабмін дозволив університетам самостійно обиратимуть формат навчання для студентів з 1 вересня. Зокрема, освіта можу проводитися очно, дистанційно або у змішаній формі.

Так, почати заняття в університетах для курсів бажано в різні дати: для першокурсників – з 7 до 15 вересня; для студентів старших курсів – з 1 вересня; для магістрів – з 11 до 15 вересня.