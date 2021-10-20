Він прийде на зміну тому, що діяв з 2002 року. В ньому передбачено: компетентнісний підхід, нова структура державних освітніх стандартів з конкретних професій та вимоги до освітнього рівня вступників.
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Що зміниться для студентів профтехів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що у цій сфері буде гнучкість та адаптивність, також збільшується автономія закладів освіти й з’явиться можливість швидко реагувати на виклики й тренди сучасності.
За його словами, державний стандарт допоможе розробити та впровадити інноваційні навчальні програми та елементи, аби студенти випускалися з дійсно корисними навичками, а не отримували всі знання з нуля на своїй першій роботі.
Для чого потрібен стандарт професійно-технічної освіти
Державний стандарт застосовується з метою:
- створення ефективного інструменту взаємодії ринку праці та сфери освіти;
- забезпечення в усіх регіонах і в різних галузях еквівалентності професійно-технічної освіти і визнання кваліфікацій та документів про неї;
- забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих працівників;
- створення умов для навчання впродовж життя;
- інтеграції системи професійно-технічної освіти України у світову систему освіти та європейський освітній простір.
До слова, МОН затвердило умови прийому на навчання до вишів у 2022 році. Більшість вступників подаватиме документи онлайн, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня. Що треба знати абітурієнту про вступну кампанію – читайте у статті.