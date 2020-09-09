Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік щодо обов'язкової інформації, яка має міститися в документах про вищу освіту.

Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, уряд ухвалив проєкт постанови "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)", яким пропонується затвердити перелік обов'язкової інформації, яка має бути в документах про вищу освіту.

Мокан додав, що цей документ також має унормувати питання, пов'язані з видачею дублікатів дипломів про вищу освіту.



Яка інформація повинна бути розміщена у дипломі молодшого бакалавра, бакалавра та магістра:

найменування документа про вищу освіту;

найменування закладу вищої або передвищої освіти, що видав документ (у разі здобуття вищої освіти у (територіально) відокремленому підрозділі закладу вищої освіти – найменування підрозділу);

серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення державної реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі;

ім’я та прізвище особи, якій присвоєно ступінь;

рік закінчення навчання;

назва освітньої програми, кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, предметну спеціальність або спеціалізацію (відповідно до сертифікату або рішення про акредитацію) та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння);

найменування органу, що акредитував освітню програму;

найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої, фахової передвищої освіти;

у разі потреби – інформація про легалізацію документа про освіту.

Окрім того, Кабмін ухвалив проєкт постанови щодо фахового мистецького коледжу. Він визначає функції та особливості роботи мистецьких коледжів та управління ними, механізм взаємодії між учасниками освітнього процесу.