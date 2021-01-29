Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Українським інститутом книги придбали комікси, які розкривають тему ЛГБТ-стосунків, до дитячих та шкільних бібліотек. Йдеться про 1240 примірників книги "Принцеса+принцеса: довго і щасливо" авторки Кейт О’Нілл.

Джерело: УНН

Ця книга призначена для дітей від 5 років. Комікс розповідає про двох дівчат, які закохуються одна в одну та одружуються наприкінці історії.

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Держава закупила 1240 примірників. У Мінкульті заявили, що книжки придбали за державний кошт. А поширюватимуть їх серед дитячих та шкільних бібліотек по всій Україні.

Зазначається, що книжка "Принцеса+принцеса: довго і щасливо" спрямована на подолання стереотипних уявлень про людські взаємини.