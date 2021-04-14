Окрім того, іспит на володіння українською мовою проходитиме у формі анонімного тестування дистанційно (з використанням комп'ютерної техніки).

До теми Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою: оприлюднили зразок роботи

Водночас методику та інструкції проведення цього іспиту визначає та затверджує Національна комісія зі стандартів державної мови.

Саме Нацкомісія і буде видавати державний сертифікат про рівень володіння українською мовою на підставі результатів іспиту.

Цей порядок створюватиме передумови кар’єрного зростання для державних службовців. А отриманий сертифікат наближатиме зацікавлену особу до набуття громадянства, що закріплює її соціальний і політичний статус,

– йдеться у повідомленні Нацкомісії.

Зокрема, порядок врегульовує процедуру організації та проведення іспиту. Так, реєстрація, складання іспиту, отримання результатів відбувається через електронний кабінет претендента.

Додамо, що якщо Комісія ухвалить рішення про ненадання претендентові державного сертифікату, то іспит можна скласти повторно – необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Яким буде іспит на володіння державною мовою

Іспит на рівень володіння державною мовою складатиметься з чотирьох частин:

Культура мови,

Читання,

Письмо,

Говоріння.

Так, частини "Культура мови" і "Читання" міститимуть тестові завдання різного типу, які перевіряють вміння кандидата розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, критично осмислювати прочитане тощо.

Натомість частини "Письмо" і "Говоріння" перевірятимуть вміння претендента створювати письмові та усні повідомлення відповідно до мети спілкування.

Цікаво! Усна частина іспиту відбуватиметься у форматі бесіди між екзаменатором і претендентом в режимі онлайн. Ця частина іспиту записуватиметься на відео.

Скільки часу займатиме іспит? Весь іспит триватиме 2 години. Час на виконання кожної частини розподілений пропорційно.

Хто буде складати цей іспит в першу чергу?

З 16 липня 2021 року українці, які повинні володіти і використовувати українську мову під час роботи, повинні будуть отримати сертифікат про складання іспиту на рівень володіння мовою.

Першими виявлять бажання складати іспит посадовці, які подаватимуться на конкурсні посади. Проте ті особи, які зараз перебувають на державних посадах, не зобов’язані підтверджувати свій рівень української сертифікатом.